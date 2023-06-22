Москва, 22 июня, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Для российских студентов открылась возможность получить высокий доход сразу после обучения. С 19 июня 2023 года в 68 регионах России стартовала приёмная кампания в кластеры федерального проекта «Профессионалитет». В этой программе уже сегодня участвуют более 925 колледжей и свыше 900 опорных предприятий-работодателей.

Министерство просвящения РФ Программа «Профессионалитет». Старт избирательной кампании

«Профессионалитет» позволяет в короткие сроки обучить студентов востребованным специальностям и подготовить их к практической работе. В разработке программ обучения принимают участие сами предприятия-заказчики, которые в дальнейшем выступают наставниками студентов, а также гарантируют последующее трудоустройство.

«Для повышения качества среднего образования ведётся комплексная работа. Фактически мы переходим на отраслевую систему управления колледжами. А «Профессионалитет» — локомотив, движущая сила этого проекта», — подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Одна из первых сессий деловой программы на этой престижной международной площадке как раз была посвящена «Профессионалитету».

Особенно важной составляющей обучения студентов «Профессионалитета» является то, что практически уже на первом курсе они получают возможность прийти на предприятие — на практическую подготовку отведено около 50% обучения.

«Проект предусматривает не только подготовку студентов целевым образом под запрос предприятия. Но и подразумевает интеграцию работодателя в систему управления колледжами. Это подбор персонала, расходование средств, закупка оборудования, а также ответы на вопросы: «Чему учить?», «Как учить?» — пояснила директор Колледжа Петербургской моды Ольга Коротеева. В ее учебном заведении первая смена старшекурсников стартовала в апреле. 340 студентов вышли на практику, которая проходила в пяти крупных компаниях кластера лёгкой промышленности Петербурга. Это будущие конструкторы, художники по костюму, закройщики, мастера парикмахерского искусства и портные.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга Студент «Профессионалитета» за работой

«Большой спрос на выпускников колледжа поможет ребятам быстрее освоиться в профессии и найти своё место, — считает старший мастер колледжа Наталья Зверуго. — Наших студенток во всех компаниях принимают тепло, возможно, поэтому девочек не смущает ни длинная дорога, ни взрослый график. В Гатчину и на Парнас ездят с удовольствием».

Комитет по образованию Санкт-Петербурга Участник проекта «Профессионалитет» за работой

Практические навыки студенты «Профессионалитета» получают в том числе в современных лабораториях, оснащенных по нацпроекту «Образование». Они позволяют повысить качество обучения, сделать его более интересным и ориентированным на практику. На сегодняшний день современным, высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 3 тыс. мастерских. Старшекурсники проходят практику в компаниях-партнёрах. Таким образом, выпускники сразу находят работу, не тратя время на адаптацию.

Так, студенты Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности на производственной практике учатся управлять судном на виртуальном симуляторе, а в реальном бассейне отрабатывают эвакуацию с терпящего бедствие корабля.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 340 студентов колледжа Петербургской моды вышли на практику в компании кластера

«Востребованность на предприятиях водной отрасли большая. Мы живём на двух больших реках только в пределах Хабаровского края. И количество предприятий, которые реализуют Северный завоз, а также — речные грузовые и пассажирские перевозки, не уменьшается», — говорит директор Колледжа водного транспорта и промышленности — Артур Гаркуша.

Ещё одна особенность «Профессионалитета» — сокращение срока обучения. Осваивая специальные программы, студенты быстрее, чем их сверстники, выбравшие классические учебные заведения, получают все необходимые компетенции. А значит, они быстрее могут начать строить реальную карьеру, обрести финансовую независимость и шагнуть во взрослую жизнь. Студентка хабаровского колледжа Эльвира заканчивает учебу в 2023 году, но уже сейчас работает мастером отдела технического контроля. «С утра я прихожу на пару — после учебы иду на работу», — рассказала девушка.

Правительство Хабаровского края Новые учебные площадки обустраивают в техникумах и колледжах Хабаровского края

На сегодняшний день в стране создан 201 образовательно-производственный кластер по различным отраслям: машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, электротехническая отрасль и др. В мае стартовал конкурсный отбор на создание еще нескольких кластеров, а к 2026 году число кластеров «Профессионалитета» в России составит более 860. При их создании учитываются особенности регионов и тех предприятий, которыми они исторически славятся.

К примеру, в Татарстане Альметьевский политехнический техникум готовит будущих нефтяников. И каждому из них практически гарантировано трудоустройство. Заместитель главного инженера татарстанской нефтедобывающей компании Айрат Сафиуллин вспоминает, как 20 лет назад, когда он сам заканчивал училище, каждый выпускник был предоставлен сам себе.

«Сегодня мы перешли на новый уровень. Студентов, которым ещё учиться год иди два, мы уже видим у себя на предприятии», — указал Сафиуллин.

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Татарстана Студенты Альметьевского политехнического техникума

Огромная роль в подготовке кадров в системе среднего профессионального образования отведена наставникам, передающим свой опыт будущим профи. Благодаря нацпроекту «Образование» преподаватели колледжей постоянно повышают квалификацию. Так, в прошлом году 9 тыс. педагогов, работников, ответственных за воспитание и кураторов, прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий «Профессионалитета». Специалисты получили навыки конструирования образовательных программ непосредственно под запросы работодателей и экономики.

Виталий Павлов три года работает преподавателем Саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса. Говорит, что счастлив общению с ребятами и знает о них почти всё.

«Это, пожалуй, самое ценное для меня. У них постоянно новые идеи, они всегда хотят что-то узнавать. Я даю студентам новые знания и получаю удовольствие от того, что они каждый день учат меня чему-то в ответ. Узнаю от них много интересного», — признаётся Виталий.

Преподаватель Бийского педагогического колледжа Полина Мехдиева считает, что ее задача — добиться, чтобы студенты сами захотели работать по специальности. И радуется, когда это удается. «Было уже семь выпусков, и все приходят со словами: «Вы так нас замотивировали! Вы такой классный преподаватель, идеал учителя», — говорит она

Правительство Хабаровского края В Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности появился новый учебно-тренажерный комплекс

Качество полученных студентами «Профессионалитета» знаний и навыков помогает оценить Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, стартовавшее в 2023 году по всей России. Оно включает в себя мероприятия по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Победители и призеры получают возможность пройти стажировку на базе предприятий — партнёров чемпионатного движения, иностранных партнёров или получить предложение о трудоустройстве.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Образование» стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Планируется, что к 2024 году в России число поступающих в учреждения среднего профессионального образования увеличится в четыре раза — до 600 тысяч. Всего за 5 лет по поручению российского президента Владимира Путина необходимо подготовить более 1 млн специалистов.

Регионы России активно обновляют инфраструктуру учебных заведений, внедряют гибкие практико-ориентированные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям. С 1 января этого года в «Профессионалитете» могут участвовать представители малого и среднего предпринимательства. Узнать больше о федпроекте, региональных колледжах и компаниях-участниках можно на портале ЯПРОФ. РФ.