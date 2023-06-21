Москва, 21 июня, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен попытался начать диалог с Китаем и не допустить ухудшения американо-китайских отношений до критического уровня, но глава Белого дома Джозеф Байден всё испортил. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский (США).

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Так он прокомментировал тот факт, что Байден аккурат после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР назвал диктатором её председателя Си Цзиньпина и спровоцировал тем самым резкую ответную реакцию Китая.

По словам Лозанского, случившееся говорит о том, что Байден — это просто неадекватный человек. Вопреки огромным усилиям, предпринятым для того, чтобы сдвинуть отношения между США и Китаем хоть к какому-то слабому позитиву, он всё разрушил. Профессор убеждён, что президент США потерял контроль и может говорить только по бумажке.

«И как только от отклоняется от того, что написано, сразу возникают конфузы», — констатировал Лозанский.

По его словам, в настоящее время США руководит пожилой, не отдающий себе отчёта человек, который держит палец на ядерной кнопке. Эта ситуация очень опасна. Причём, по словам Лозанского, это понимают как в Республиканской партии, так и в рядах их противников. В связи с этим профессор напомнил, что бывший член Демократической партии Тулси Габбард заявила, что Байден ведёт страну к ядерной войне.

Лозанский заметил, что Блинкен послал слабый сигнал о начале диалога США и Китая, который всё равно не привёл бы ни к чему серьёзному. Шансов на качественное улучшение отношений Китая и США не было.

«Но, чтобы не доводить дело до крайностей, был организован визит Блинкена, который мог сыграть небольшую, но позитивную роль. Но Байден всё испортил, и всё откатилось назад. А может быть, ситуация сейчас стала даже ещё хуже, чем была», — посетовал профессор.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что выпады Байдена против Си Цзиньпина могут объясняться его попытками оправдаться перед критиками, которым не понравились попытки Вашингтона наладить контакты с Пекином. Гневная реакция Пекина в данном случае Байдена не очень волнует, так как сейчас глава Белого дома готовится к выборам. Кроме того, маловероятно, что визит Блинкена в Китай позволил добиться качественного улучшения американо-китайских отношений. С другой стороны, портить их ещё сильнее ни в Вашингтоне, ни в Пекине не хотят.