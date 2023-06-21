Москва, 21 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил огромный вклад новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны (ПРО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в решение боевых задач в рамках специальной военной операции. Об этом он сказал 21 июня на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве.

Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв»

«Нам ещё многое предстоит сделать для качественного повышения потенциала всех компонентов Вооружённых сил, и мы в полном объёме реализуем эти планы», — сказал Путин.

Он добавил, что это будет сделано на собственной научной, производственной, технологической и кадровой базе с опорой на растущие возможности оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичного бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что укрепление армии остаётся для России приоритетом. Он отметил, что власти, учитывая новые вызовы, продолжат всесторонне совершенствовать Вооружённые силы. В мае глава государства подчеркнул, что угрозы военной безопасности требуют от России дальнейшего совершенствования армии и флота.

Также он сообщил, что Россия будет форсировать производство беспилотных летательных аппаратов и оснащать ими все рода войск.