Москва, 21 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Россия будет форсировать производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оснащать ими все рода войск, сообщил 21 июня российский президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Денис Абрамов ИА REGNUM

«Продолжится совершенствование систем производства контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях», — заявил президент.

По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья.

Ранее в Кремле сообщили о ведущейся работе про развитию беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс идёт в соответствии с ранее опубликованным перечнем поручений по совершенствованию работы кабмина в области беспилотной авиации.

Путин перед этим заявил, что общие инвестиции в неё достигнут триллиона рублей. Президент отметил, что развитие отрасли БПЛА необходимо для структурных изменений.

Развитию беспилотной отрасли, по мнению главы государства, мешают устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры.