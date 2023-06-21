Москва, 21 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Наследники героев Великой Отечественной войны во время специальной военной операции стойко сражаются за правду и справедливость, заявил 21 июня на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве президент России Владимир Путин.

РИА Новости/ Алексей Майшев

Вся Россия поддерживает участников спецоперации и гордится ими, добавил президент.

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