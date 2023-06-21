Ленинградская область, 21 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. США не обращались к Военно-морскому флоту (ВМФ) России за помощью в поиске пропавшего в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан», заявил 21 июня главком ВМФ, адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне.

OceanGate Inc «Титан»

«К нам за помощью не обращались, будем надеяться, что найдут и пассажиры будут спасены», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня с подводным аппаратом «Титан» компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала связь. На борту батискафа находятся пять человек.

По данным Sky News, в экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Спасатели, которые ищут пропавший батискаф, слышали «акустическую обратную связь». По словам спасателей, дополнительная акустическая обратная связь поможет скоординировать и направить технику, находящуюся на поверхности.

Согласно данным на 20 июня, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось на 40 часов.

Историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин заявил корреспонденту ИА Регнум о том, что положение пассажиров батискафа «Титан», который направлялся к «Титанику» и пропал, выглядит практически безнадёжным и спасти его пассажиров, скорее всего, не получится. По словам эксперта, с таких глубин вообще никого не удавалось спасать.

Необходимых систем эвакуации не предусмотрено, и поэтому можно сказать, что пассажиры этого батискафа обречены. Тем не менее если батискаф застрял среди каких-то обломков «Титаника», то, как полагает Черкашин, теоретически есть способ повлиять на эту ситуацию.