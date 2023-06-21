Москва, 21 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 135 украинских военных, сообщил 21 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России в зоне СВО

Он уточнил, что группировка войск «Центр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР), Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен», — уточнил Конашенков.

Кроме того, пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР и в Серебрянском лесничестве.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ, невзирая на потери, продолжают безуспешно атаковать на краснолиманском направлении. По его данным, в течение трёх суток со стороны ВСУ фиксируются действия наступательного характера на населённые пункты Лисичанск и Кременная. Он уточнил, что основные удары наносятся с районов населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка, Ямполь, Терны и Торское.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, в свою очередь, рассказал, что расчёты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении.