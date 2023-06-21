Москва, 21 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили до 200 украинских военнослужащих за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июня на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Он уточнил, что общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть БМП, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля. Также были уничтожены две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

По данным ведомства, удары по подразделениям ВСУ нанесены в районе Времевского выступа на границе Запорожской области и ДНР у населённых пунктов Новодонецкое, Сторожевое и Левадное. Противник лишился танка, БМП и трёх боевых бронированных машин.

На запорожском направлении группировка войск «Восток» отразила две атаки противника у населённых пунктов Новоданиловка и Яблоково. Поражены колонны украинских резервов, которые двигались к Лобковому и Каменскому, а также скопление живой силы и техники ВСУ у Белогорья.

Три украинские диверсионно-разведывательные группы разбиты у Дорожнянки, Гуляй Поля и Мирного.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Конашенков проинформировал об уничтожении на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки до 260 украинских военных. Там же за сутки уничтожены девять танков и боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.