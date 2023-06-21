Донецк, 21 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки успешно отразили десять атак противника на донецком направлении. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Минобороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне проведения СВО

По её информации, на донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток были успешно отражены десять атак ВСУ около населённых пунктов Марьинка, Георгиевка, Весёлое, Первомайское, Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что в ходе боевых действий на этом направлении российские войска ликвидировали до 400 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, две боевые бронированные машины.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 20 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины за сутки пытались трижды наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Российские войска отразили за сутки 14 попыток наступления ВСУ на различных направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отразили четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.

На южнодонецком и запорожском направлениях общие потери Украины за сутки составили до 260 военных. Там же были уничтожены девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Также Конашенков сообщил, что за сутки в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами.