Москва, 21 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Решение Пресненского районного суда Москвы о продлении на месяц домашнего ареста блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов будет обжаловано, заявила 21 июня адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Мы хотим, чтобы ей [Блиновской] разрешили гулять с детьми», — сказала Сальникова журналистам.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении Блиновской домашнего ареста с сохранением установленных ограничений (запрета на использование интернета).

Как сообщало ИА Регнум, Блиновская в ходе судебного заседания 21 июня заявила, что полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. По её словам, она не нарушала запрет на использование интернета, а публикации в её Telegram-канале стали результатом взлома.

Представители СК, в свою очередь, сообщили, что в рамках данного уголовного дела были арестованы 35 счетов в нескольких иностранных банках и допрошены 22 человека. Имущество Блиновской и её мужа предполагается арестовать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814626" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Адвокат Блиновской обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

Адвокат Блиновской 21 июня рассказала, что блогер уже выплатила около 30 млн рублей ранее не уплаченных налогов и постарается компенсировать всё остальное как можно быстрее.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке выехать в Белоруссию. По версии следствия, она не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил её под домашний арест. Мужу Блиновской Алексею, в свою очередь, было предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступлений по отмыванию денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.