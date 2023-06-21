Москва, 21 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Программа по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи выгодна для соавторов предложения, а также для застройщиков и банков, для арендодателей и арендаторов проект же может привести к ряду неудобств. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ранее в министерстве строительства России рассказали о планах запуска программы по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи — людей до 35 лет. Минстрой разрабатывает меру совместно с «Дом. РФ» и Росмолодежью. Главным условием участия в программе станет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке, причём для приобретения квартиры именно в новостройке. Подробности новой программы авторы инициативы планируют анонсировать в течение ближайших пары месяцев.

По мнению Барсукова, инициатива появилась сейчас потому что Центробанк урезал застройщикам субсидирование ставок по ипотеке, на котором они формировали спрос. Поэтому выгода очевидна лишь для одной стороны проекта.

«С сомнением отношусь к инициативе. Она порочная, потому что не достигает целей, которые нужны, а только помогает застройщикам не снижать цены на квартиры. Плюсы есть, например, для «Дом. РФ», Росмолодёжи, застройщиков и, конечно, выгодно будет банкам, в которых будут копиться деньги на первоначальный взнос», — поделился Барсуков.

Эксперт рынка недвижимости выразил сомнение в том, будет ли программа действительно интересна молодёжи. Он напомнил, что ставки по ипотеке сейчас довольно высокие, и сумма первоначального взноса на квартиру в новостройке получается крупной. С 1 июня 2023 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 года он составит уже 30%.

«Молодёжь платит за съёмную квартиру в среднем 30 тыс. рублей в месяц. С одной стороны, её освобождают от уплаты половины стоимости аренды, но с другой стороны расслабляют, ведь потом ежемесячный платёж по ипотеке будет примерно 70 тыс. рублей. Будет ли ипотека интересней молодёжи, чем аренда жилья?» — отметил эксперт.

Также Барсуков предположил, как данная госпрограмма может повлиять на арендодателей. По его мнению, существенный бонус — это гарантия от государства части арендной платы. Однако, есть и свои минусы.

«Для арендодателей появляется необходимость официально сдавать жильё в соответствии со всеми правилами по регистрации, документации, уплате налогов. Ещё возникает нюанс, связанный с выселением недобросовестных квартиросъёмщиков. Если они испортили жильё, или арендодатель ещё по какой-то причине захотел выселить съёмщиков, то как это будет возможно по такой программе? Легко ли получится выселить или участие в программе будет препятствием?» — задался вопросом Барсуков.

С коллегой согласилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Она тоже усомнилась, что арендодателям будет интересно участвовать в программе и брать на себя дополнительные бюрократические полномочия, документационные издержки. По мнению Радченко, пока инициатива вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Пока схема выглядит очень сырой и непродуманной. Здесь есть столько нюансов, а главное, непонятно, кого на самом деле данной инициативой хотят поддержать — застройщиков, молодёжь или рынок недвижимости. Вместе это пока не работает. Если застройщиков, что разумно, то ненужно изобретать велосипед, который уже придумали в Европе», — отметила Радченко.

Эксперт рассказала, что в Европе давно распространена схема накопления на счетах строительно-сберегательных касс. Суть заключается в том, что гражданин накапливает первоначальный взнос на счёте строительно-сберегательной кассы, а государство даёт хороший процент на накопления. При этом государство может само определить для какой категории граждан установить преференцию — для молодых семей или для молодёжи. По мнению Радченко, европейский опыт таких счетов мог бы значительно больше помочь молодёжи России накопить на первоначальный взнос, чем по озвученной инициативе. Пока же, как отметила эксперт, вся программа выглядит, как помощь «Дом. РФ» для привлечения внимания населения к их рынку жилья, которое сейчас не пользуется большим спросом из-за высоких цен.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году семьи с маленькими детьми получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки». Так, выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трёх лет.