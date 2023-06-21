Москва, 21 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и МЧС обеззараживают территорию, затронутую паводком от разрушения Каховской ГЭС, сообщил 21 июня в Минобороны России.

Следственный комитет РФ/ТАСС

В ведомстве уточнили, что это делается для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки плотины Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали районы Алёшек, Голой Пристани и Новой Каховки.

По последним данным, которые привёл председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в результате подрыва ГЭС погиб 41 человек. От опасных инфекций привиты 3,5 тыс. человек. Выплаты по 10 тыс. рублей выданы почти 2,2 тыс. пострадавших, уточнил он.

По данным МЧС России, в Херсонской области от воды освобождены более 11,5 тыс. жилых домов и 64 социально значимых объекта.