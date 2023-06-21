Лондон, 21 июня, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен полагает, что Россия в конечном счёте будет вынуждена заплатить за восстановление Украины, а пока Запад поможет создавать украинскую армию. Об этом он заявил 21 июня, выступая перед участниками проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС Государственный секретарь США Энтони Блинкен

«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины», — заявил он, добавив, что до тех пор Запад продолжит поддерживать эту страну.

Блинкен подчеркнул, что все реформы, которые проводит Киев, все усилия в сфере восстановления Украины зависят от способностей властей этой страны по сдерживанию России. Он отметил, что в связи с этим, хотя Запад и инвестирует в восстановление Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, он должен создать украинскую армию.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что главная проблема Украины — созданная внутри неё «анти-Россия». Он напомнил, что, когда Украина получила независимость, в декларации об этом было прописано, что она становится нейтральным государством, однако после Киев взял курс на вступление в НАТО, где с радостью заявили, что двери открыты.

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Он отметил, что Украине поставляется военная техника, рассматривается вариант поставки самолётов. При этом поставленные Киеву танки горят, так же будут гореть и истребители F-16 в случае их поставок Украине.