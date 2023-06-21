Москва, 21 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Россия выдала агреман (предварительное согласие на назначение) новому послу Германии Александру Ламбсдорфу, передаёт 21 июня РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

Bernd von Jutrczenka/dpa/globallookpress Александр Ламбсдорф

«Российская сторона выдала ему агреман, в ближайшее время он получит визу и приступит к своим обязанностям в посольстве», — отметили в МИД.

Ранее Spiegel со ссылкой на осведомлённые источники в МИД Германии сообщил, что Россия выразила готовность летом 2023 года принять нового посла.

В настоящее время Ламбсдорф занимает пост заместителя главы фракции Свободной демократической партии в парламенте Германии. О намерении назначить его послом в России в МИД Германии впервые заявили в декабре 2022 года.

В 2019–2022 годах пост посла Германии в России занимал Геза Андреас фон Гайр. Он возглавит дипломатическое представительство Германии в НАТО.

Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне. Он учился в Джорджтаунском университете (США), работал в МИД Германии, несколько раз избирался в Европарламент, а с 2017 года является депутатом парламента Германии. Отец Ламбсдорфа Хаген, также дипломат, работал главой отдела по культуре в посольстве ФРГ в СССР.