Москва, 21 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, судя по всему, не принесла серьёзных результатов, и поэтому глава Белого дома Джозеф Байден позволяет себе резкие высказывания против председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

Так он прокомментировал реплики Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине и последовавшую за этим резкую реакцию официального Пекина. Примечательно, что резкие высказывания президента США прозвучали практически сразу по окончании визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Сам дипломат описывал свой визит как успешный.

Лукин полагает, что поведение Байдена объясняется попытками заранее извиниться перед своими критиками. Потому что как только в США кто-то пытается наладить отношения с Китаем, на него сразу набрасываются политические оппоненты (в данном случае, скорее всего, можно говорить о республиканцах), которые обвиняют такого политика в том, что он чуть ли не продал всё Китаю. Поэтому, как полагает Лукин, Байден решил таким образом ответить на подобные обвинения, тем более что реакция Китая Белому дому сейчас не очень важна, поскольку Байден больше озабочен предстоящими выборами.

«С другой стороны, для Китая эта ситуация выглядит довольно странно. Как можно иметь дело с людьми, которые одну руку тебе протягивают, а другой бьют?» — риторически поинтересовался Лукин.

Кроме того, он заметил, что дипломатия Блинкена, судя по всему, не принесла каких-то существенных результатов. Возможно, он и пытался договориться о чём-то конкретном с Пекином, но о качественных подвижках в отношениях двух стран не сообщалось. Иными словами, Байден не смог что-то испортить, так как портить было нечего.

«Естественно, китайцы недовольны. У них лидер — это самое святое, а этого лидера обругали и фактически назвали дураком, который не владеет информацией», — констатировал Лукин.

В то же время он полагает, что нового кризиса американо-китайских отношений не будет, так как он уже и так есть. Но портить их ещё сильнее обе стороны тоже не хотят.

«С другой стороны, и договориться не могут», — подытожил Лукин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Байден, выступая на благотворительном вечере в Калифорнии по сбору средств на свою предвыборную кампанию, сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин вспомнил об инциденте с китайским аэростатом в воздушном пространстве США. По словам Байдена, это привело диктаторов в большое замешательство, так как «они не были в курсе» произошедшего.

Китай не замедлил выразить протест в связи с такими заявлениями. Реплику Байдена сочли абсурдной, крайне безответственной, противоречащей фактам и серьёзно нарушающей дипломатический этикет.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания Байдена как очередное противоречие непредсказуемой внешней политики США.