Москва, 21 июня, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован 21 июня на портале правовой информации.

В документе указано, что Собянин награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы.

21 июня Собянину исполнилось 65 лет.

Как сообщил ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин намерен по телефону поздравить мэра Москвы с днём рождения. Он отметил, что успехи Собянина очевидны. Москва — один из лучших, если не лучший город мира, который стремительно развивается, не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового, туристического и промышленного потенциала.

«Единая Россия» 13 июня утвердила выдвижение Собянина на пост мэра российской столицы. Фракция отметила большой вклад властей Москвы в развитие города.