Москва, 21 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. ВСУ в ходе наступления теряют большие силы и средства, но им не удалось пробить даже первую линию российской обороны. Об этом 21 июня заявил помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Соловьёв Live».

Он отметил, что первая линия, которая считалась самой слабой, перемолола большое количество иностранных танков и БМП.

«А представьте себе, у нас есть жёсткая линия второго эшелона, которую в принципе эта техника и этот противник вряд ли смогут пройти. Это вопрос однозначный», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что ежедневно уничтожается очень большое количество украинской техники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ идут в наступление под действием боевой химии, которую Запад испытывает на них. По его словам, те украинские военнослужащие, у которых проходит действие веществ, сдаются в плен.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские солдаты в последнее время гораздо чаще сдаются в плен российским войскам, потому что им становится известно о гуманном отношении к пленным.