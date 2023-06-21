Москва, 21 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Москве покончил с собой один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Ему было 92 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Тело инженера-физика 17 июня обнаружили родственники в его квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье. Он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родными. Мужчина дождался, когда родные ненадолго выйдут из дома и совершил суицид.

«В квартире на Космодамианской набережной в центральном административном округе обнаружено тело 92-летнего мужчины. Рядом с ним находилась предсмертная записка», — рассказал собеседник агентства.

Клинишов Григорий Емельянович родился 30 октября 1930 года. Он был инженером-физиком, кандидатом физико-математических наук и лауреатом Ленинской премии 1962 года. Григорий Емельянович закончил МИФИ в 1954 году и был направлен в КБ-11 Министерства среднего машиностроения СССР, которое впоследствии было преобразовано во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Предприятие занималось разработкой ядерного и термоядерного оружия. Там он занимал должность инженера в теоретическом отделении под руководством Андрея Сахарова.

Клинишов участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, для которой он разрабатывал заряд. Испытания бомбы прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. В этот день впервые в мире была испытана сбросом водородная бомба мощностью свыше 1 мегатонны. Эти испытания привели к ряду трагических событий в радиусе более 200 км. В 59 населённых пунктах были повреждены и разрушены строения, десятки человек получили травмы, несколько человек погибли из-за обрушения потолков, в том числе 3-летняя девочка в жилом доме аула Малые Акжары. Выбитые стёкла в домах и повышенный уровень радиации были зафиксированы в радиусе до 240 км от эпицентра взрыва. Григорий Емельянович также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.