Лондон, 21 июня, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Спасатели, которые ведут поиск батискафа, пропавшего в ходе экспедиции к «Титанику», слышали похожие на стук звуки, которые раздавались каждые полчаса. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на внутреннюю правительственную записку.

OceanGate Inc батискаф «Титан»

По его информации, через четыре часа после фиксации первого стука специалисты задействовали дополнительные гидроакустические устройства, которые его подтвердили.

По информации журналистов, в последнем обновлении записки вечером 20 июня говорилось о том, что число звуков, которые не назывались стуком, возросло.

«Была зафиксирована дополнительная акустическая обратная связь, которая помогает ориентировать технику на поверхности и свидетельствует, что выжившие сохраняют надежду», — говорится в публикации.

Ранее историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин заявил корреспонденту ИА Регнум о том, что положение пассажиров батискафа «Титан», который направлялся к «Титанику» и пропал, выглядит практически безнадёжным и спасти их, скорее всего, не получится. По его словам, с таких глубин вообще никого не удавалось спасать. Необходимых систем эвакуации не предусмотрено, и поэтому можно сказать, что пассажиры этого батискафа обречены. Тем не менее, если батискаф застрял среди каких-то обломков «Титаника», то, как полагает Черкашин, теоретически есть способ повлиять на эту ситуацию.