Мелитополь, 21 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. ВСУ нанесли массированный ракетный удар по посёлку Розовка в Запорожской области. Об этом 21 июня сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Сергей Аверин архивное фото

«Сегодня около 9:10 боевики ВСУ совершили обстрел посёлка городского типа Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Зафиксировано шесть «прилётов», — написал Рогов.

По его словам, в результате удара разрушены дома в частном секторе. Один человек получил тяжёлое ранение, ему оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Рогов добавил, что сейчас ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. Эвакуированы жители двух улиц.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Рогов сообщил, что российские военные отразили атаки ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, противник предпринял несколько атак в районе населённого пункта Работино. Все они были отбиты, уничтожено большое количество боевиков.