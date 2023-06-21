Вашингтон, 21 июня, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Власти Украины не продумали свою операцию, и в результате ВСУ при неудачных попытках контрнаступления несут огромные потери, заявил 21 июня в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

По его оценкам, число погибших в ходе контрнаступления военнослужащих ВСУ превышает 10 тысяч человек. При этом они не смогли преодолеть даже первую линию обороны ВС России. Наступление преследовало политические цели, но итог совсем не похож на то, что зрители видят в голливудских фильмах, отметил Джонсон.

«Это была ужасная резня. Практически все, кого США и НАТО готовили в течение трёх месяцев, вероятно, погибли», — заявил эксперт.

Ранее с аналогичными оценками выступили обозреватели Il Fatto Quotidiano, The Wall Street Journal и ряда других западных изданий.

В Министерстве обороны России ранее сообщали, что ВСУ с начала июня 2023 года совершают попытки атаковать ВС России на нескольких направлениях, но никакого результата достичь не могут.

ВСУ в ходе контрнаступления несут огромные потери, значительно превышающие классическое соотношение три к одному (потери нападающих и обороняющихся соответственно) и при этом не достигают никакого результата, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Российские войска в настоящее время сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат лишь в качестве живой силы, заявил в свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.