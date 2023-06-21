Москва, 21 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Российские сети книжных магазинов пока не изымают книги поэтессы Веры Полозковой из продажи после скандального интервью, в котором она рассказала, что отмечала покушение на Захара Прилепина «пивком». После интервью пользователи соцсетей заявили, что книги Полозковой надо убрать из магазинов, чтобы она не могла зарабатывать деньги в России.

Владимир Смирнов/ТАСС Поэтесса Вера Полозкова

Редакция ИА Регнум связалась с представителями самой крупной федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» и спросила, есть ли в планах у компании изъятие произведений Веры Полозковой из продажи.

«Мы следим за ситуацией, пока воздержимся от комментария», — сообщила руководитель пресс-службы «Читай-города» Полина Маннанова.

Мы также попытались связаться с гендиректором «Читай-города» Дмитрием Репиным, но на вопросы отвечать он не стал.

Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская в своём Telegram-канале опубликовала обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить поэтессу на оправдание терроризма. Также депутат добавила, что такие персонажи, как Вера Полозкова, имеют навыки жить за границей, а зарабатывать в России.

«Далее. О навыке жить там, а зарабатывать здесь, что справедливо доводит общество до белого каления. Возможная (пока говорю — возможная) судимость автора по уголовной статье, по ТАКОЙ статье, должна, я считаю, стать основанием для запрета публичного распространения книжной продукции в России», — написала Ямпольская.

Пользователи соцсетей также задались вопросом, каким образом книги Веры Полозковой ещё продаются в России.

«Зато в любом книжном магазине у нас свободно продаются «шедевры» этой, так сказать, «поэтессы». Ну как так-то», — написала пользователь Сети Наталья Дьяченко.

Ранее ИА Регнум писало, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором призвал проверить поэтессу Веру Полозкову на предмет финансирования ВСУ, а также признать её иноагентом.