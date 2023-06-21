Москва, 21 июня, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Бренд государственных лотерей «Национальная Лотерея» станет партнером крупнейшего развлекательного фестиваля года — VK Fest 2023.

«Национальные лотереи» «Национальная Лотерея» станет папартнером VK Fest 2023

В этом году фестиваль впервые проходит в нескольких городах России. Участники мероприятия смогут посетить тематические зоны «Национальной Лотереи» в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадках фестиваля будет установлена лаунж-зона лотереи с пуфиками и шезлонгами. Здесь посетители фестиваля смогут отдохнуть, сделать фотографии и воспользоваться специальной стойкой с предсказаниями, чтобы узнать прогноз об удаче и вероятности выигрыша. Также на этих площадках можно будет приобрести лотерейные билеты и поучаствовать в розыгрышах необычных призов.

«Национальная Лотерея» активно поддерживает современные мультимедийные и технологические проекты, предлагает новые форматы и необычные цифровые решения для участия в розыгрышах, — отметили в пресс-службе оператора гослотерей. — Наша лотерея популярна среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, поэтому, конечно, мы не могли остаться в стороне от главного фестиваля этого лета», — подчеркнула пресс-служба.

Тематические зоны «Национальной Лотереи» откроются на фестивале в Новосибирске 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1–2 июля, в Сочи (Сириус) — 8 июля.

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Лотереи проводятся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотерей, правилах их проведения, призовом фонде лотерей, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www. nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.