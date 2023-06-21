Москва, 21 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет каких-либо наработок с Бразилией по поводу урегулирования ситуации на Украине. Об этом 21 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Рамм

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что нужно урегулировать ситуацию на Украине как можно скорее.

«Действительно, поддерживаем контакт с Бразилией, но пока каких-то наработок нет», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к любым контактам по урегулированию ситуации на Украине мирными средствами. При этом он подчеркнул, что пока Запад не оставляет российской стороне другого выхода, кроме проведения специальной военной операции.