Берн, 21 июня, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Сооснователь букмекерской компании 1хBet Сергей Каршков умер на 43-м году жизни, сообщил 21 июня портал «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на осведомлённые источники.

Причины смерти не уточняются. По некоторым данным, в ходе прохождения осмотра в одной из клиник Швейцарии у Каршкова возникла аллергическая реакция на контрастную жидкость для МРТ, он впал в кому, а позднее скончался.

В 2019 году Следственный комитет России возбудил против Каршкова, ранее занимавшего пост главы управления «К» в УМВД по Брянской области, уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») и объявил его в международный розыск.

По версии следствия, Каршков и его сообщники, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, разработали программное обеспечение для азартных игр и использовали его без получения лицензии. Сумма незаконного дохода, полученного в 2014–2019 годах, оценивалась в 63 млрд рублей. По некоторым данным, Каршков в эти годы жил на Кипре.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, в том числе под видом легальной деятельности в букмекерских конторах и тотализаторах. Целью, по словам авторов инициативы, является исключение проведения азартных игр вне игорных зон в букмекерских конторах.