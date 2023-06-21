Москва, 21 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Предпосылок продления зерновой сделки нет, потому что она не выполнена. Об этом 21 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/Александр Полегенько

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США рассчитывают на продление зерновой сделки, поскольку она приносит выгоду всему миру.

На вопрос, есть ли к этому предпосылки, Песков ответил: «Нет, потому что она не выполнена».

Он добавил, что в Москве слышали заявления ООН о том, что нет возможности оказать влияние на страны, чтобы выполнить российскую часть сделки.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия исходит из того, что 18 июля зерновая сделка прекратит действие. Он отметил, что данные Москве в рамках сделки обещания продолжают не выполняться.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран отметил, что Украина и Запад продолжают обманывать как Россию, так и другие страны мира, в том числе и африканские, в вопросе о зерновой сделке. Лишь 3% продукции, экспортированной с Украины по этому коридору, действительно попали в беднейшие страны. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что смысла в продлении неработающей договорённости нет.