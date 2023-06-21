Москва, 21 июня, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июня встретится с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом 21 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Щербак/ POOL/РИА Новости Министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

«Завтра его примет Путин», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что 21 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с председателем совета министров Катара. Они обсудят актуальные вопросы российско-катарского экономического и гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание уделят реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня Путин встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на площадке ПМЭФ-2023. Российский лидер поблагодарил своего коллегу за помощь в ходе конфликта на Украине, в частности в вопросе возвращения российских пленных.