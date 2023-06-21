Москва, 21 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в России принимались решения об учреждении новых орденов и медалей для российских военнослужащих, например, за взятие Артёмовска. Об этом он заявил журналистам 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, чтобы принимались такие решения. Пока их нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что недавно в России были введены новые государственные награды.

В марте президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость» двух степеней. В мае глава государства учредил орден Гагарина.

Как передавало ИА Регнум, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о вручении военным первых медалей «За освобождение Артёмовска». По его словам, государственную награду ДНР получили бойцы ЧВК «Вагнер», а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города. Пушилин поблагодарил бойцов за спасение мирного населения. По его словам, эвакуированные из Артёмовска жители просили передать им слова благодарности.

Артёмовск, освобождение которого длилось 224 дня, находится под контролем российских военных с 20 мая.

Медаль «За освобождение Артемовска» учредили в ДНР в конце мая. Награду изготовили из металла золотистого цвета, она имеет пятиугольную колодку с черно-зелёной лентой. На лицевой стороне медали изображены двуглавый орёл под стилизованной короной Российской империи, а также лента с надписью «Артёмовск» заглавными буквами, меч и обушок — инструмент для добычи горных пород.

На оборотной стороне по окружности размещена надпись «За освобождение Артёмовска», также выполненная заглавными буквами, и дата «20 мая 2023 года». Ниже изображена стилизованная георгиевская лента либо лента с нотной записью, под лентой — порядковый номер медали.