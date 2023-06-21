В Кремле отреагировали на резкое заявление Байдена о Си Цзиньпине
Песков: у России очень плохие отношения с США и очень хорошие с Китаем
Москва, 21 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Резкие слова президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина стали очередным противоречием американской внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня журналистам.
Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Комментируя это заявление, Песков отметил, что весьма противоречивые проявления во внешней политике США указывают на большой элемент непредсказуемости и менторство, неприемлемое для огромного количества государств.
Он отметил, что недавно контактам госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине сопутствовали разные примирительные заявления, теперь же имеет место «непонятная компенсация» со стороны американского президента.
«Впрочем, это их дело. У нас есть свои очень плохие отношения с США и очень хорошие с КНР», — сказал представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, резкое заявление о Си Цзиньпине Байден сделал сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Ранее китайские эксперты предположили, что поездка Блинкена в Китай может способствовать встрече Байдена с лидером КНР этой осенью. Сам Байден полагает, что отношения США и Китая «на правильном пути», а встреча госсекретаря США с председателем КНР привела к прогрессу.
МИД Китая выразил протест в связи с заявлением Байдена о Си Цзиньпине. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что высказывания главы США безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и являются открытой провокацией.