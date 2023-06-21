Москва, 21 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Резкие слова президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина стали очередным противоречием американской внешней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня журналистам.

Global Look Press/Keystone Press Agency/ Kyle Mazza президент США Джо Байден

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Комментируя это заявление, Песков отметил, что весьма противоречивые проявления во внешней политике США указывают на большой элемент непредсказуемости и менторство, неприемлемое для огромного количества государств.

Он отметил, что недавно контактам госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекине сопутствовали разные примирительные заявления, теперь же имеет место «непонятная компенсация» со стороны американского президента.

«Впрочем, это их дело. У нас есть свои очень плохие отношения с США и очень хорошие с КНР», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, резкое заявление о Си Цзиньпине Байден сделал сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Ранее китайские эксперты предположили, что поездка Блинкена в Китай может способствовать встрече Байдена с лидером КНР этой осенью. Сам Байден полагает, что отношения США и Китая «на правильном пути», а встреча госсекретаря США с председателем КНР привела к прогрессу.

МИД Китая выразил протест в связи с заявлением Байдена о Си Цзиньпине. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что высказывания главы США безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и являются открытой провокацией.