Москва, 21 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня на брифинге подтвердил, что киевский режим предпринял попытку атаки на объекты в Московской области с применением дронов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действительно была атака, сейчас средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей, соответствующие органы расследуют», — сказал он.

Песков уточнил, что дроны были нейтрализованы. За подробностями он посоветовал обращаться в Минобороны России.

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