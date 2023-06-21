В Кремле подтвердили попытку атаки украинских дронов в Подмосковье
Песков подтвердил, что в Подмосковье была попытка атаки украинских дронов
Москва, 21 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня на брифинге подтвердил, что киевский режим предпринял попытку атаки на объекты в Московской области с применением дронов.
Иван Шилов ИА Регнум
«Действительно была атака, сейчас средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей, соответствующие органы расследуют», — сказал он.
Песков уточнил, что дроны были нейтрализованы. За подробностями он посоветовал обращаться в Минобороны России.
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