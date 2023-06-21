Москва, 21 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Успехи Сергея Собянина на посту мэра Москвы очевидны, столица России стремительно развивается, в том числе с точки зрения финансового, туристического и промышленного потенциала, заявил журналистам 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Филиппов Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Отвечая на вопрос, будет ли президент лично поздравлять мэра с 65-летием, Песков отметил, что Владимир Путин поздравит Сергея Собянина «как минимум по телефону».

«Успехи Собянина очевидны. Москва — один из лучших, если не лучший город мира, который стремительно развивается, не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового, туристического и промышленного потенциала», — сказал пресс-секретарь президента.

21 июня Собянину исполнилось 65 лет. 9 июня он заявил, что намерен выставить свою кандидатуру на новый срок на выборах в сентябре 2023 года. «Единая Россия» 13 июня утвердила выдвижение Собянина.

Владимир Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра столицы, отмечал ранее Дмитрий Песков. Москва является одним из передовых регионов страны, который задаёт тренды во многих областях развития, и президент, очевидно, поддержит выдвижение Собянина на новый срок, сказал пресс-секретарь главы государства.