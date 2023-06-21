Москва, 21 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Новость о том, что правительство Нидерландов намерено закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение в Гронингене, привела к росту цены на природный газ. Об этом сообщило РИА Новости.

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По его информации, цены на газ резко выросли — более 500 долларов за тысячу кубометров. Это произошло из-за того, что энергопотребление резко увеличилось на фоне жары, которая установилась в регионе.

Отмечается, что росту цен на голубое топливо способствовала и неожиданная новость о том, что власти Нидерландов решили окончательно закрыть крупнейшее на континенте Гронингенское газовое месторождение.

Авторы статьи обратили внимание на то, что сотни европейских предприятий по-прежнему не работают, в том числе из-за антироссийских санкций, в Старом Свете идут разговоры о деиндустриализации.

Отмечается, что рынок сразу же отреагировал на это. Котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров (до уровня конца марта).

Как передавало ИА Регнум, правительство Нидерландов планирует прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене к октябрю следующего года. Об этом, как передает британская газета Financial Times, заявил статс-секретарь в области климата Ханс Вейлбриф.

По его словам, власти королевства планируют закрыть сейсмоопасное газовое месторождение в текущем году, однако при необходимости оно продолжит работу до октября 2024 года. Вейлбриф отметил, что Нидерланды не будут испытывать дефицита газа после закрытия месторождения благодаря сделкам об импорте голубого топлива из США, Норвегии и Катара. Он также добавил, что власти страны планируют разработать меры для привлечения компаний к разработке новых газовых месторождений.