Москва, 21 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Об этом 21 июня сообщили ИА Регнум в департаменте коммуникаций фонда.

Алексей Колчин ИА Регнум

Претендовать на поддержку могут коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Исключение составляют государственные учреждения, корпорации и компании, политические партии, муниципальные казённые учреждения.

Творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса: «Гордимся героями и достижениями России», «Победа будет за нами!», «Сила согласия», «Новые возможности», «Народное единство».

21 июня в 10:30 мск генеральный директор фонда Роман Карманов проведёт вебинар, посвящённый правилам и особенностям участия в грантовом конкурсе. Присоединиться к просмотру можно в официальных аккаунтах фонда в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в Telegram-канале «Культурная волна. Гранты ПФКИ» и на канале фонда в Rutube.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте фондкультурныхинициатив. рф до 23:30 мск 12 июля. Срок реализации проектов должен начинаться не ранее 20 октября и завершаться не позднее 30 июня 2024 года.