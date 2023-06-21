Москва, 21 июня, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Введение минимальных розничных цен на слабые алкогольные напитки поможет в борьбе с нелегальной продукцией за счёт конкуренции, потому что когда производители не демпингуют и имеют равные возможности, то покупатель скорей предпочтёт напиток проверенного производителя. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министерство финансов России поддержало идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. В ведомстве отметили, что считают МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Ранее комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на слабые алкогольные напитки, а также создания реестра дистрибьютеров этой продукции.

Представитель «Опоры России» согласился с важностью введения МРЦ на пиво, сидр, пуаре и медовуху. Он напомнил, что такая же практика существует за контролем рынка крепких алкогольных напитков.

«Даже ценообразование спирта и в жидком, и в сухом виде строго регулируется. Это делается, чтобы была очевидна минимальная стоимость, например, бутылки водки. То же сейчас происходит со слабоалкогольными напитками. Это важно, потому что производители гонятся за удешевлением продукции и именно оттуда берётся не этиловый спирт, а метанол, опасный спирт, который применяется на промышленных предприятиях и должен утилизироваться», — рассказал Петропольский.

Эксперт отметил, что производители суррогата ориентируются в основном на граждан с маленькими доходами и низким социальным положением, поэтому не задумываются о качестве продукции, а опираются на доступные цены для такого населения. Введение МРЦ и регулирования за производством лёгких алкогольных напитков поможет снизить целевую аудиторию бутлегеров.

«Проблема была в том, что производители без сертификата и лицензии гнались в первую очередь за дешевизной. После ужесточения мер это будет делать сложнее, потому что целевая аудитория просто отпадёт. Сделать некачественный алкоголь по цене качественного не будет смысла, так как конкуренция в лице больших заводов, известных производителей, которые следят за качеством, будет недостижима для малых производств», — объяснил эксперт.

Что касается изменения цен на пиво и сидр, то, по мнению Петропольского, они могут незначительно повыситься.

«Вероятно, минимальная цена будет не ниже 50 рублей, а, возможно, будет начинаться и от 100 рублей. Хорошее пиво, как и хороший сидр дёшево не стоили. А суррогат будет вынужден уйти с рынка, так как любой человек, голосуя рублём, выберет качественную известную продукцию», — поделился Петропольский.

Кроме того, эксперт отметил, что это правильная инициатива с точки зрения оздоровления нации. Он подчеркнул, что алкоголь всё же вредит здоровью, а потому не надо делать алкогольные напитки легкодоступными.

5 июня в России произошло массовое отравление сидром. Жители Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. С тех пор количество пострадавших от суррогатного алкоголя ежедневно росло. По данным Минздрава РФ на 17 июня, от ядовитого сидра в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. 18 июня в Пензе умерла 17-летняя девушка после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра».

8 июня стало известно, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова. Следственный комитет объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.