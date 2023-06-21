Москва, 21 июня, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Даже если Франция и поддержит вступление Украины в НАТО, то Венгрия и Турция его всё равно заблокируют. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня завил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне издание Le Monde сообщило о том, что Париж на предстоящем саммите Североатлантического альянса выскажется за вступление Украины в этот блок, так как это будто бы обеспечит начало переговоров между Москвой и Киевом и предотвратит продолжение военного конфликта.

«Я думаю, что по присоединению Украины к НАТО будет принято отрицательное решение. Оно сейчас невозможно. Они сами об этом заявляют. Более того, некоторые страны НАТО, такие как Венгрия или Турция, вообще будут блокировать попытки когда-либо подключить Североатлантическому альянсу страну, с которой есть конфликт», — сказал Калашников.

Что касается версии о том, что Франция готова поддержать вступление Украины в НАТО, то, по мнению парламентария, это «пугалки», которые могут транслировать время от времени с целью поднять переговорные ставки. Депутат уверен: включение Украины в НАТО невозможно в условиях существующего конфликта. Кроме того, Калашников напомнил, что главные вопросы альянса решает не президент Франции Эммануэль Макрон.

«Решается всё в США», — призвал не забывать депутат.

В свою очередь, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, объяснил, какой логикой руководствует Запад, когда раскручивает тему украинского членства в НАТО.

Он напомнил, что изначально и США, и ЕС были уверены в том, что у них всё получится и они победят Россию на поле боя. Однако на второй год СВО выяснилось, что победить Россию военным путём они не могут, поставляемое ими вооружение уже заканчивается, а коллективный Запад испытывает и снарядный голод, и дефицит тяжёлых вооружений. Европейским лидерам становится понятно, что нужно находить другие выходы из ситуации.

Таким образом, задача Европы сейчас — не упасть лицом в грязь и «не облажаться окончательно».

«Значит, им нужно найти такой вариант, который сохранит лицо ЕС и закончит военный конфликт без ущерба для европейских стран. И они считают, что у них всегда в запасе есть козырь: «Мы возьмем Украину в НАТО», — констатировал Михайлов.

Он предположил, что, по мнению Европы, протолкнув Украину в НАТО, она убьет таким образом сразу двух зайцев. Во-первых, это заставит Киев смириться с утратой уже взятых под контроль России территорий Юго-Востока Украины и Крыма. Во-вторых, если Украина станет частью НАТО, то Россия и Украина автоматически прекратят боевые действия, потому что в противном случае это будет означать начало боевых действий между НАТО и Россией, а значит, ядерную войну. Соответственно, casus belli связывает руки обеим сторонам, и конфликт замораживается.

«Думаю, что этот сценарий они будут реализовывать ближе к осени 2023 года. Они попытаются ввести Украину в альянс либо особым членом, либо таким участником блока, который сам согласится на отторжение своих территорий и не будет иметь к России никаких претензий. Тогда пятая статья НАТО будет соблюдаться», — сказал Михайлов.

По его мнению, на предстоящем саммите в НАТО едва ли примут какое-то положительное решение по украинскому присоединению к НАТО.

«Будут очередные обещания поставок систем ПВО малой дальности, боеприпасов или пробных партий авиации. Я вообще мало верю, что до осени какие-то F-16 могут появиться на Украине. Будет ещё один пакет обещаний, но тему вступления Украины в НАТО перенесут на сентябрь–октябрь», — подытожил Михайлов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, даже если Франция на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе поддержит вступление Украины в НАТО, другие члены альянса не согласятся с Парижем. По его словам, есть ряд государств, которые совершенно не желают вступать в прямую военную конфронтацию с Россией.

В Пентагоне тем временем ограничиваются уклончивыми формулировками о том, что «у Украины будет свой путь вступления в НАТО».

В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг уже объяснил Украине, что говорить о ее членстве в НАТО можно будет только тогда, когда она одержит победу. Без этого, по его словам, вопрос о её включении в альянс «не будет иметь значения».