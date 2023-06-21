Москва, 21 июня, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в российское законодательство изменений, которые предусматривают уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/ Алексей Агарышев

По её информации, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 мая 2023 года.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доклад по этому вопросу поручено предоставить до 1 августа 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов — хорошо известная властям тема, не требующая дополнительных решений со стороны президента России Владимира Путина.

Многие меры по борьбе с природными пожарами дают положительные результаты, но из-за огромной территории России охватить всё невозможно, сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о значительной доле поджогов среди причин пожаров на Урале и в Курганской области.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации всех природных пожаров в Курганской области, угрожавших населённым пунктам. Борьба с огнём продолжается и в других регионах, в том числе в Свердловской и Новосибирской областях.