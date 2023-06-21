Симферополь, 21 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В районе Феодосии восстановили движение на железной дороге после инцидента, при котором было повреждено железнодорожное полотно. Об этом 21 июня сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Известия/Александр Казаков

«В 10:40 прошёл первый поезд. Движение на перегоне восстановлено», — написал Крючков.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, движение поездов временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают профильные службы.