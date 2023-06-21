Москва, 21 июня, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки. Об этом 21 июня сообщается на сайте Кремля.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

«Обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение дано правительству РФ совместно с Госдумой. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Срок исполнения — 1 августа 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что готовится законопроект о расширенной ответственности производителя, связанный с утилизацией упаковки. По его словам, упаковка в твёрдых коммунальных отходах сегодня составляет значительную долю.