Москва, 21 июня, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытку киевского режима устроить террористическую атаку на объекты под Москвой с применением дронов. Об этом сообщило 21 июня Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве отметили, что ВСУ направили к объектам на территории Московской области три беспилотных летательных аппарата самолётного типа, но атака не удалась. Пострадавших и разрушений нет.

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 июня очевидцы рассказали о взрыве у деревни Лукино в районе Домодедово. В поле люди увидели беспилотник самолётного типа и воронку диаметром около 3 м.

Ещё два дрона упали в Наро-Фоминском районе. Один — между гаражно-строительным кооперативом «Десна» и воинской частью, второй — в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Падение двух беспилотников в Наро-Фоминском районе у посёлка Калининец подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Разрушений и пострадавших нет, сообщил он.