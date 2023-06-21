Москва, 21 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Суд арестовал жителя Хабаровского края, который был задержан за государственную измену в виде финансирования ВСУ через криптовалюту, он находится в московском СИЗО «Лефортово». Это следует из видео, которое было распространено 21 июня Центром общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28 июля 2023 года, с дальнейшим содержанием в ФКУ «СИЗО-2», расположенном на улице Лефортовский Вал в Москве», — сообщил судья.

По информации СМИ, мужчина является уроженцем города Винницы, гражданином России.

Как передавало ИА Регнум, через третьи лица на Украине подозреваемый переводил свои деньги на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ дронов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а с апреля этого года — пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В Саранске уроженку Украины, которая собирали данные для СБУ, задержали по уголовному делу о государственной измене. Подозреваемая собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона, она пыталась передать её организации, действующей под патронажем СБУ. Свою вину она признала.