Лондон, 21 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Пилота OceanGate Дэвида Лохриджа уволили из-за того, что он предупреждал компанию об опасности использования батискафов «Титан». Об этом сообщил новостной канал NBC, ссылаясь на судебные документы.

По его информации, пять лет назад пилот не раз сообщал руководству о том, что оболочка батискафов «Титан» недостаточно протестирована с целью удостовериться, что этот аппарат может безопасно опускаться на глубину 4 тыс. метров.

Отмечается, что пилот был уволен после того, как заявил руководству, что компания подвергнет клиентов опасности. Лохридж также заявил, что OceanGate отказалась доплачивать за смотровое окно, которое можно было бы безопасно использовать на глубине 4000 метров.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня с аппаратом компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала связь. Поиски у побережья Ньюфаундленда идут с участием двух самолётов из США и Канады. На борту батискафа находятся пять человек. По данным Sky News, в экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Спасатели, которые ищут пропавший батискаф «Титан», слышали «акустическую обратную связь». По словам спасателей, дополнительная акустическая обратная связь поможет скоординировать и направить технику, находящуюся на поверхности, а также можно надеяться, что экипаж и пассажиры сохраняют надежду на скорое освобождение. Отмечается, что звуки были похожи на стук.

Согласно данным на 20 июня, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось на 40 часов.