Москва, 21 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Даже если Франция на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе поддержит вступление Украины в НАТО, другие члены альянса не согласятся с Парижем. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал информацию издания Le Monde о том, что Франция поддержит вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить переговоры Москвы и Киева и предотвратить продолжение конфликта.

По словам Коротченко, на саммите НАТО не примут положительного решения по вступлению Украины в альянс. Потому что есть ряд государств, которые совершенно не желают вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Поэтому это решение будет заблокировано. Хотя ряд враждебно настроенных к Москве стран и предлагают такой сценарий.

«Удивительно, конечно, что к ним присоединяется Франция. Она должна понимать, чем закончится ядерная война с Российской Федерацией. Но тем не менее Париж очевидно делает такой выбор лично для себя в соответствии с теми взглядами, которые есть у Макрона», — сказал Коротченко.

Но даже при поддержке Франции Киев может не надеяться обрести членский билет НАТО. Коротченко убежден, что против такого развития событий выступят такие страны, как Германия, Италия и Турция.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что ранее в Пентагоне, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, завили, что у Киева будет «свой путь» присоединения к альянсу. Кроме того, там подчеркивают, что пока США сосредоточены на военной поддержке Украины.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и заключения мира на российских условиях. Такой мир, по его словам, не может считаться справедливым.

Комментируя эти заявления, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что если НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют».