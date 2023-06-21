Анапа, Краснодарский край, 21 июня, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Лошадь сбила восьмилетнего мальчика, отдыхающего с родителями в Анапе. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Семья приехала в Анапу из Санкт-Петербурга. После инцидента отец мальчика обратился в полицию. Он рассказал, что лошадь сбила ребёнка, когда они возвращались с пляжа.

Мальчик получил закрытый перелом носа, у него рассечена лобная часть головы. В больнице врачи оказали ему необходимую помощь.

В ведомстве добавили, что лошадь поймана, её владелец установлен. Это местный житель, у которого есть все документы на животное. Полицейские выясняют, использовалась ли лошадь для заработка и почему осталась без присмотра.

Момент травмирования ребёнка попал на видео, оно распространилось по Сети. На кадрах видны мальчик и люди в пляжной одежде, которые идут в узком проходе между забором и торговыми павильонами. Затем появляется бегущая лошадь и сбивает ребёнка. Мальчик упал на землю и закричал, к нему наклонилась женщина.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади запряжённая лошадьми карета врезалась в толпу людей, происшествие попало на видео. Пострадали три человека, было возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что одну из лошадей напугал мужчина, решивший сесть на неё верхом. Кроме того, каретой управляла пьяная женщина-кучер. Её задержали после попытки скрыться, а хулигана-наездника объявили в розыск.