Якутск, 21 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В 2022 году Якутия показала наилучшую подготовку к пожароопасному сезону. По сравнению с 2021 годом, который стал самым сложным за всю историю, лесных пожаров стало меньше в 6,5 раза, а площади, пройденные огнём, сократились в 30 раз. Динамика снижения сохраняется и в 2023 году.

(сс) A. L. (loading) Якутия

На сегодняшний день на территории республики действуют два лесных пожара на площади 1903 га. Площадь одного возгорания, которое с 20 июня 2023 года действует в Верхнеколымском районе, занимает 3 га. Ещё один очаг площадью 1900 га, обнаруженный на территории Олекминского района, уже локализован. Два года назад на эту же дату в Якутии возникло 243 лесных очага на площади 122 871,36 га.

Всего, по сообщению оперативного штаба республики, с начала сезона в республике зарегистрировано лишь 37 лесных пожаров на площади 4073,7 га. По количеству это более чем в три раза меньше, чем в 2022 году, а по пройденной огнем площади — более чем в семь раз. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 123 лесных пожара на площади 30 117,81 га. По итогам 2022 года количество пожаров в сравнении с предыдущим годом сократилось в три раза. Площадь, пройденная огнем, сократилась в 14 раз.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Якутии

Леса Якутии занимают 80% территории республики (254 млн гектаров) и являются её национальным достоянием. Вместе с тем более половины общей площади якутского лесного фонда представляет собой труднодоступную местность (183 млн гектаров), где тушение возгораний практически невозможно или экономически нецелесообразно. Тем не менее за последние два года власти региона с 37 до 71 млн га расширили так называемую зону контроля, где возгорания гарантированно ликвидируют. Вся подготовка к пожароопасному сезону как в 2023 году, так и годом ранее, велась с учетом увеличения этих зон контроля. Эта работа, отмечал ранее глава республики Айсен Николаев, будет продолжена. «В идеале вся территория Якутии должна охраняться от лесных пожаров. Этот вопрос в увязке с увеличением финансирования, конечно же, надо ставить на федеральном уровне», — отмечал глава региона.

Федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров увеличилось в 2022 году в 5,6 раза и составило более 1,6 млрд рублей. Ещё почти 1 млрд рублей было направлено из республиканского бюджета. В текущем сезоне объем средств на охрану лесов от пожаров остался на уровне 2022 года. Для обслуживания вновь образованных обслуживаемых зон создано три новых авиаотделения региональной «Авиалесоохраны» — в Томпонском, Верхнеколымском и Оймяконском районах. В 2023 году открыта парашютная группа в Сунтарском авиаотделении, где ранее базировались только десантники. Численность лесопожарных формирований увеличилась более чем в два раза — до 1203 человек.

14.mchs.gov.ru Тушение природного пожара в Якутии

В 2023 году в Якутии по поручению российского президента Владимира Путина стартовал эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Уже второй год по контракту с региональной Службой спасения в пожароопасный сезон в республике работает самолет-зондировщик Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет), который впервые был задействован в предотвращении природных пожаров и снижения класса пожарной опасности в лесах. Также в скором времени у региона появится собственный зондировщик на базе местной авиакомпании «Полярные авиалинии», который станет первым самолётом гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года режим ЧС из-за пожаров в Якутии вводили дважды: в середине июня и в начале июля. Рост количества возгораний спровоцировала высокая грозовая активность. Режим ЧС федерального характера в лесах Якутии и Хабаровского края был снят в конце августа 2022 года.

Осуществить эксперимент по борьбе с лесными пожарами методом создания искусственных дождей Владимир Путин поручил в начале июня 2022 года. Ответственными за его выполнение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.