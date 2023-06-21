Донецк, 21 июня, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Два беспилотника атаковали Донецк утром 21 июня, один из них попал в храм Петра и Февронии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника — один в жилой дом, в квартиру, залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии», — рассказал руководитель региона.

Как передавало ИА Регнум, украинский дрон попал в квартиру на 20-м этаже в доме на проспекте Маяковского, 20-б в Ворошиловском районе Донецка. По счастливой случайности в квартире в момент прилета дрона никого не было. Пострадавших нет. Ударом от падения аппарата выбиты стёкла, оконные рамы. Перед зданием — осколки выбитых стекол. Спасатели и пожарные обнаружили обломки беспилотника с микросхемами.

В Минобороны России сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Московской области беспилотниками самолётного типа. Все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение из-за потери управления, террористическая атака не удалась. Пострадавших и разрушений нет.