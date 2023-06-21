Донецк, 21 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Укрепрайон на марьинском направлении, известный как «Зверинец», полностью перешёл под контроль российских войск. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live».

Известия/Александр Полегенько

«По марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый «Зверинец», — сообщил Пушилин.

Он добавил, что укрепрайон очень мешал продвижению российских сил. К нему подходили с разных сторон и теперь освободили полностью.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о полном контроле российских сил над обстановкой под Марьинкой — пригородом Донецка, откуда ВСУ регулярно обстреливают город. По его словам, противник планомерно задвигается назад и при этом несёт потери в живой силе и технике. В начале июня он сообщил об освобождении Марьинки примерно на 70%.