Москва, 21 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Программу компенсации 50% аренды жилья для граждан России до 35 лет запустит Минстрой. Об этом 21 июня пишут «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Никиту Стасишина.

Светлана Шаповалова © ИА Регнум

Отмечается, что программа будет нацелена на стимулирование молодёжи на покупку собственного жилья. Обязательным условием станет накопление средств на приобретение жилья в новостройке.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наём жилья», — сказал Стасишин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году семьи с маленькими детьми получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки». Так, выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трёх лет.

В Социальном фонде России (СФР) сообщили, что 207 тыс. российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала. С 2023 года эту меру поддержки нацпроекта «Демография» можно оформить на любого ребенка до трёх лет, даже на первенца.