Минстрой предложил молодёжи программу компенсации аренды жилья
Минстрой запустит программу компенсации 50% аренды жилья для граждан России до 35 лет
Москва, 21 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Программу компенсации 50% аренды жилья для граждан России до 35 лет запустит Минстрой. Об этом 21 июня пишут «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Никиту Стасишина.
Отмечается, что программа будет нацелена на стимулирование молодёжи на покупку собственного жилья. Обязательным условием станет накопление средств на приобретение жилья в новостройке.
«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наём жилья», — сказал Стасишин.
Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году семьи с маленькими детьми получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки». Так, выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трёх лет.
В Социальном фонде России (СФР) сообщили, что 207 тыс. российских семей оформили получение ежемесячных пособий на детей до трёх лет из средств материнского капитала. С 2023 года эту меру поддержки нацпроекта «Демография» можно оформить на любого ребенка до трёх лет, даже на первенца.