Курск, 21 июня, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Село Горналь приграничного Суджанского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 21 июня в Telegram-канале.

«Утром ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района», — написал Старовойт.

В селе зафиксировано 14 прилётов, пострадал один жилой дом — там выбиты окна. Власти помогут жителям с восстановлением, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска регулярно обстреливают населённые пункты Курской области. Так, утром 19 июня ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе, в Попово-Лежачах повреждены линии электропередачи и хозпостройки. Сам посёлок Глушково подвергся сильному обстрелу днём ранее. Жители насчитали больше 16 прилётов, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Ранее два человека пострадали в Глушково при обстреле 14 июня.

По словам Старовойта, при этом ВСУ не владеют таким количеством сил, чтобы совершить массовое вторжение в Курскую область.