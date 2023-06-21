Минск, 21 июня, 2023, 10:04 — ИА Регнум. В Белоруссии началось мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Резервисты Белоруссии

По её информации, мобилизационное учение будет проходить с 21 по 30 июня 2023 года. Его цель — оценка степени готовности военных комиссариатов, местных исполнительных органов, государственных органов и организаций выполнять задачи по предназначению.

Отмечается, что в рамках учений запланированы мероприятия по развёртыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке в западных странах вторжения на территорию Белоруссии. По его словам, «беглых белорусов» там не жалеют и превращают в боевиков для будущего нападения.

О том, что в Польше белорусских боевиков готовят к участию в вооружённом восстании, нацеленном на свержение Лукашенко, ранее сообщила британская газета The Sunday Times. По данным издания, центры тренировки, где несколько сотен таких боевиков проходят обучение под руководством бывших сотрудников белорусских спецслужб, находятся в Познани.

В мае бывший заместитель польского министра обороны Вальдемар Скшипчак сообщил, что Варшава ожидает вооружённого переворота в Белоруссии и готовится поддержать противников действующей белорусской власти военными способами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди врагов России и Белоруссии есть и те, кто не прочь покуситься на стабильность Союзного государства.