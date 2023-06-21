Москва, 21 июня, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Россия поднялась на четвёртое место с пятого среди крупнейших торговых партнёров Индии. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на собственные расчёты.

По информации министерства торговли и промышленности Индии, с января по апрель 2023 года государство нарастило закупки российских товаров в 4,2 раза (до 20,5 млрд долларов), в итоге Россия стала вторым по значимости поставщиком товаров. Больше всего товаров в Индию поступает из Китая (на 30,1 млрд долларов), третью строчку заняли ОАЭ (15,85 млрд долларов).

Кроме того, в 1,6 раза увеличился индийский экспорт в Россию (до 1,3 млрд долларов). При этом важнейшим направлением для экспорта Индии в 2023 году традиционно остались США (24,8 млрд долларов), на втором месте — ОАЭ (10,5 млрд долларов), на третьем — Нидерланды (9,3 млрд долларов).

Уточняется, что в итоге товарооборот Индии и России в январе–апреле текущего года увеличился в 3,8 раза, до рекордных 21,8 млрд долларов, что позволило Москве подняться на одну позицию среди крупнейших торговых партнёров Дели.

По информации агентства, в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии также входят США (38,9 млрд долларов), Китай (35,8 млрд долларов), ОАЭ (26,4 млрд долларов) и Саудовская Аравия (17,5 млрд долларов).

Как передавало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что Турция, Индия, Китай и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России, товарооборот с Китаем в 2023 году может достичь 200 млрд долларов.

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что Россия приветствует присутствие Китая и Индии в Арктическом регионе и готова к развитию сотрудничества с ними на этом направлении. Он напомнил, что ранее был создан Российско-азиатский консорциум арктических исследований, штаб-квартира которого находится в Якутске.

Руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец отметил, что «взрывной рост» на фоне санкций со стороны западных стран продемонстрировала торговля Приморского края с Китайской Народной Республикой и Индией, а также рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии.

По словам вице-премьера России Александра Новака, Россия в 2022 году увеличила объём поставок нефти в Индию в 19 раз, а угля — в три раза. Наличие инфраструктуры для поставок энергоресурсов в страны Азии позволило оперативно перенаправить значительные объёмы с Запада на Восток, отметил Новак. Помимо Индии, значительно выросли и показатели экспорта в Китай: нефти — на 28% (до 89 млн тонн), угля — на 25% (до 67,1 млн тонн).